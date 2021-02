‘Wat je als kind eet, kan je stofwisseling voor altijd veranderen’

Als je als kind te veel vet en suiker hebt gegeten, dan kan dat je stofwisseling voor de rest van je leven veranderen, hoe gezond je ook eet als je volwassen bent.

Dat blijkt uit een studie van UC Riverside. De onderzoekers keken naar het aantal en de diversiteit van de darmbacteriën bij volwassen muizen, die toen ze klein waren een ongezond dieet kregen. “We bestudeerden muizen, maar het effect dat we zagen is hetzelfde als bij kinderen die een westers dieet krijgen met veel vet en suiker. Dat heeft invloed op hun stofwisseling, zeker tot zes jaar na hun puberteit,” legt evolutionair fysioloog aan UCR, Theodore Garland, uit.

De onderzoekers, wiens studie in de Journal of Experimental Biology verscheen, vergeleken niet alleen een gezond en een ongezond dieet, maar keken ook naar de mate waarin de muizen lichaamsbeweging kregen. Na drie weken gingen ze allemaal weer over op hun normale eet- en beweegpatroon. De dieren kregen een check na veertien weken. De muizen die een gezond dieet kregen en veel bewogen hadden duidelijk een betere darmflora dan de anderen.

De lange termijneffecten van het westerse dieet bleken ernstiger dan die van een gebrek aan beweging. De onderzoekers concluderen dan ook dat wat je eet als kind aanzienlijke invloed heeft op je darmflora op volwassen leeftijd.