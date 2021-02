Onderzoekers: vermoeidheid en hoofdpijn belangrijke symptomen corona

Plots opkomende vermoeidheid en onverklaarbare hoofdpijn zijn symptomen van een milde coronabesmetting. Onderzoekers adviseren dan ook om je te laten testen bij dergelijke klachten. Het zou honderden tot mogelijk duizenden extra besmettingen opleveren.

Dat schrijven Britse onderzoekers in een nieuwe analyse. Door te testen als mensen hoesten, koorts hebben, benauwd zijn of geur- en smaakverlies ervaren, kom je 69 procent van alle besmettingen op het spoor. Neem je ook hoofdpijn en vermoeidheid mee dan stijgt dat percentage naar 92 procent. Test je ook nog bij diarree dan haal je 96 procent van alle gevallen eruit.

“Onze belangrijkste boodschap is dat atypische covid veel vaker voorkomt dan men denkt”, zegt onderzoeksleider internist-infectioloog Edde Loeliger in de Volkskrant. “Tot onze verbazing komt de klacht vermoeidheid het meeste voor. Door dat symptoom toe te voegen, voeg je een groot aantal positieven toe, zonder dat het veel extra testen kost.” Neusverkoudheid is daarentegen helemaal niet zo’n veelvoorkomend symptoom.

Opvallend: 80 procent van 120.000 Britten die hun ziekteverschijnselen in een app invoerden, voelde zich vermoeid, 75 procent had hoofdpijn. Beide symptomen zijn in Nederland geen criteria om een test aan te vragen.

Dat er veel coronabesmettingen worden gemist, blijkt wel uit onderzoek van bloedbank Sanquin. De helft van een groep mensen met antistoffen in het bloed, wist helemaal niet dat ze besmet waren geweest.