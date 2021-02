Slapen in aparte bedden werkt bevrijdend

Als je een relatie begint kan een bed niet klein genoeg zijn. Maar al spoedig is dat een beetje teveel. Of eigenlijk te weinig. Maar afscheid nemen van een gemeenschappelijk bed? Wat zullen de mensen daar niet van zeggen. En bovendien: wie van de 2 durft er over te beginnen?

Je hebt de wetenschap aan je zijde. Het delen van een bed met iemand om wie je geeft geweldig is voor seks, maar nergens voor. Dr. Stanley, een gerenommeerd slaaponderzoeker aan de Universiteit van Surrey deed uitgebreid onderzoek naar de kwaliteit van slaap. Zijn goede raad: slaap in twee bedden. Als bewijs wees hij op onderzoek dat hij samen met een collega deed, waaruit bleek dat iemand die een bed deelde, 50 procent meer kans had om ‘s nachts gestoord te worden dan iemand die alleen sliep. ‘Slapen is egoïstisch’, zei hij. “Niemand kan je slaap delen.”, zei hij. “Niemand kan je slaap delen.”