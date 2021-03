98 procent van alle gesprekken eindigt niet wanneer we dat willen

Je gesprekspartner zit midden in een verhaal, maar jij wil eigenlijk verder met je werk, of andersom: je zat nog midden in een zin als de ander plots aanstalten maakt om weg te gaan. Eindigt een gesprek maar zelden op het moment waarop jij dat wilt? Wees gerust, je bent niet de enige.

Uit een studie van Harvard blijkt zelfs dat 98 procent van de gesprekken te lang doorgaat of te vroeg eindigt naar de smaak van de deelnemers, die niet zelden met een onbevredigd gevoel achterblijven. De onderzoekers lieten 992 respondenten gesprekken voeren. In slechts 2 procent van de gevallen stopten beiden met praten op het moment dat ze dat allebei wilden. Dat cijfer was opmerkelijk stabiel. Het maakte niet uit of het gesprek plaatsvond bij de koffieautomaat of op de bank en tussen vreemden of geliefden.

Volgens de onderzoekers is er sprake van een klassiek coördinatieprobleem, dat ontstaat omdat mensen hun echte verlangens verbergen om niet onbeleefd over te komen. Het subtiel beëindigen van een gesprek is ook niet zo gemakkelijk: het vereist complexe sociale vaardigheden. Veel conversaties gaan dan ook te lang door uit beleefdheid en sociale solidariteit, waardoor een compromis ontstaat waar geen van beide partijen blij mee is, maar waarmee wel een belediging is vermeden.

Dat slechts 2 procent van de gesprekken op een door ons gewenst moment eindigt, is niet per se erg. Het getuigt van inlevingsvermogen en beleefdheid: we reageren op signalen van de ander tot het goed voelt om te stoppen met het gesprek zonder op iemands tenen te trappen.