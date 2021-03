Vader en zoon ontdekken geheime Franse dodentunnel uit WOI

In de bossen niet ver van Reims hebben de lichamen van meer dan 270 Duitse soldaten sinds de Eerste Wereldoorlog verborgen gelegen in een ingestorte tunnel. Een vader en zoon hebben de exacte locatie van de lichamen ontdekt.

In de verwarrende nasleep van de oorlog was de plek in de vergetelheid geraakt. Maar dankzij het werk van een vader en zoon is de ingang van de Winterbergtunnel op het slagveld van Chemin des Dames gevonden.

Zelfmoord

Vlakbij het dorp Craonne liep de Winterbergtunnel 300 meter van de noordzijde van de heuvel – onzichtbaar voor de Fransen – naar de zuidzijde om de eerste linie van de Duitse troepen te bevoorraden. Op 4 mei 1917, de Duitsers waren er al meer dan twee jaar gestationeerd, lukte het de Fransen eindelijk om de twee uiteinden van de tunnel te bombarderen. De mannen van het 111de regiment zaten gevangen. In de zes dagen die volgden, raakte de zuurstof langzaam op. De soldaten stikten of pleegden zelfmoord. Sommigen vroegen aan hun kameraden om hen te doden. Toch lukte het drie mannen om lang genoeg te overleven tot ze gered konden worden, slechts een dag voordat de Fransen de heuvel verlieten.

Landkaart

Aan het eind van de oorlog was er echter niemand meer die kon vertellen waar die Winterbergtunnel zich nu exact bevond. Er lagen geen Franse lichamen dus besloten de Franse autoriteiten het erbij te laten zitten. Er waren immers talloze lichamen nog niet gevonden aan het westfront. Maar één iemand bleef decennia later maar denken aan die Duitse soldaten. Het was de Fransman Alain Malinowski, die in 2009 een landkaart ontdekte, waarop de tunnel stond plus een paar voetpaden, die de tunnel kruisten. Hij gaf zijn bevinding door aan de autoriteiten, maar die deden er niets mee.

Alarmbel

Tien jaar later begon zijn zoon, de 34-jarige Pierre Malinowski zich ermee te bemoeien. Hij groef met een onderzoeksteam illegaal een gat van vier meter en bewees inderdaad de ingang van de tunnel gevonden te hebben. Er was een bel, die ze gebruikten om alarm te slaan, honderden gasmaskertankjes, rails voor munitietransport, twee geweren en twee lichamen.

Boeren en bankiers

Nadat een reactie van de autoriteiten opnieuw uitbleef, deed hij zijn verhaal aan Le Monde. “Dit waren boeren, kappers, bankiers, die vrijwillig in dienst gingen en toen op zo’n gruwelijke manier om het leven kwamen, dat kunnen wij ons niet voorstellen.” Malinowski denkt dat er veel interessante dingen begraven liggen in de tunnel. “Bedenk je dat de soldaten hier elke dag leefden dus hun normale bezittingen zullen er nog zijn. Iedere soldaat heeft een verhaal. Het is vermoedelijk de grootste voorraad van menselijk materiaal uit de Eerste Wereldoorlog.”