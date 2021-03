Leven op aarde mogelijk ontstaan door bliksem

Mogelijk zijn het miljoenen bliksemschichten geweest, die het leven op aarde hebben laten ontstaan. Een van de belangrijkste ingrediënten voor leven, fosfor, zou niet door meteorieten maar door bliksem op onze planeet terecht zijn gekomen.

Dat blijkt uit een nieuwe studie, die in vakblad Nature Communications verscheen. Fosfor is nodig voor moleculen die basale celstructuren en celmembranen vormen. Het zit zelfs in de uit onder meer fosfaat bestaande ruggengraat van ons DNA en RNA, zegt Benjamin Hess, onderzoeker aan Yale University.

Maar het element zat op aarde gevangen in mineralen en was dus niet te gebruiken voor leven. Lange tijd werd gedacht dat meteorieten de noodzakelijke elementen aanleverden voor leven, maar mogelijk zijn het dus miljoenen bliksemschichten geweest, die de aarde 4 miljard jaar geleden teisterden. Juist in die periode waren er veel minder meteorieten, die op de planeet landden.

En er was veel meer bliksem dan nu, omdat er meer koolstofdioxide in de atmosfeer zat. CO2 zorgt voor hogere temperaturen en die leiden weer tot meer en intensere onweersbuien, aldus Hess. “Bliksem is niet alleen interessant vanwege het fosfor dat zo naar de aarde is gekomen, maar ook doordat het gassen als stikstofoxide creëert, eveneens belangrijk voor het ontstaan van leven.

Het is belangrijk om de rol van bliksem bij het ontstaan van bruikbare fosfor te begrijpen, ook voor onze zoektocht naar buitenaards leven. “Onze bevindingen zijn toepasbaar op elke planeet die een atmosfeer heeft, die bliksem genereert. Als een planeet door een behoorlijke hoeveelheid bliksem wordt getroffen, heeft het een bron van fosfor die nodig is voor het ontstaan van leven,” aldus Hess.