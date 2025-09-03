Zo maak je de kans zo groot mogelijk dat je sollicitatie slaagt: de 7-38-55-regel

Een sollicitatiegesprek blijft voor de meeste mensen een zenuwslopende ervaring, of je nu je eerste baan probeert binnen te harken of al jaren werkervaring hebt. De focus ligt vaak op het perfecte antwoord, maar wie écht indruk wil maken, moet verder kijken dan de inhoud alleen. Hoe je iets zegt en hoe je erbij zit, weegt minstens zo zwaar als wát je zegt.

Binnen enkele seconden vormt je gesprekspartner een oordeel. Psycholoog Albert Mehrabian toonde in de jaren zestig al aan dat communicatie slechts voor 7% uit woorden bestaat. Toon (38%) en lichaamstaal (55%) bepalen samen maar liefst 93% van de boodschap.

Houding en stem maken het verschil

Een rechte houding met ontspannen schouders straalt zelfvertrouwen uit, terwijl licht voorover leunen betrokkenheid toont. Ook oogcontact is cruciaal: het wekt vertrouwen en laat zien dat je meent wat je zegt. Voeg daar een levendige stem aan toe, breng variatie aan in toonhoogte en tempo, en je komt al snel overtuigend over. Ondersteunende handgebaren kunnen je verhaal kracht bijzetten, maar ga niet overdreven zwaaien met de ledematen; houdt het natuurlijk.

Oefening baart kunst

Zelfverzekerd overkomen is maar bij weinig mensen een aangeboren talent, maar wel te trainen. Ademhalingstechnieken helpen om kalm te blijven, zelfs bij knikkende knieën. Door te oefenen voor de spiegel, jezelf terug te kijken op video of feedback te vragen van een vriend, ontdek je welke signalen je bewust of onbewust uitzendt.

De totale indruk telt

Een sollicitatiegesprek draait uiteindelijk om meer dan woorden. Het is de combinatie van inhoud, lichaamstaal en stemgebruik die bepaalt hoe je overkomt. Wie die drie elementen in balans weet te brengen, maakt een krachtige indruk die blijft hangen. En dat kan net het verschil zijn tussen een beleefde afwijzing of het verlossende telefoontje dat je de baan hebt.