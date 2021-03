Klimaatcrisis: onderzoekers willen mogelijk de zon dimmen

Wat als we het met windmolens, elektrische auto’s en schonere fabrieken niet gaan redden en de aarde toch te veel opwarmt? Dan kunnen we misschien de zon een standje lager zetten, zo willen Amerikaanse wetenschappers gaan onderzoeken.

Weinig vooruitgang

Volgens de nationale wetenschapsacademie in de VS (NAS) moet de overheid de komende vijf jaar 200 miljoen dollar beschikbaar stellen om de haalbaarheid te onderzoeken van interventies om de zon te dimmen, meldt The Guardian. Daarbij moet gekeken worden naar de eventuele schadelijke gevolgen en de ethische kwesties rond deze manier van geo-engineering.

De NAS benadrukt dat het terugdringen van uitstoot door fossiele brandstoffen de belangrijkste en meest urgente taak is om de klimaatcrisis te bezweren, maar de organisatie stelt ook dat de vooruitgang die op dit gebied wordt geboekt zorgwekkend traag gaat en dat daarom ook naar andere opties moet worden gekeken. De gerenommeerde universiteit van Harvard wil meewerken aan de studie en hoopt snel goedkeuring te krijgen voor testvluchten voor onderzoek naar het dimmen van de zon.

Reflecterende deeltjes

Het rapport benoemt drie typen geo-engineering: het injecteren van piepkleine reflecterende deeltjes in de atmosfeer om zonlicht te blokkeren, de deeltjes gebruiken om laaghangende bewolking boven de oceanen reflecterender te maken en het verdunnen van cirruswolken die zich op grote hoogte bevinden. Van grote vulkaanuitbarstingen is al bekend dat ze het klimaat afkoelen doordat ze deeltjes hoog in de atmosfeer pompen.

Voorstanders van geo-engineering stellen dat de impact van de wereldwijde opwarming zo groot is dat elke optie om de aarde te laten afkoelen moet worden onderzocht. Tegenstanders vrezen dat dergelijke technologie tegen zal houden dat landen hun uitstoot terugdringen. Ook kan geo-engineering schade toebrengen aan bijvoorbeeld oogsten. Verder moet de techniek continu worden voortgezet om een plotse temperatuurstijging te vermijden.

“Het Amerikaanse onderzoeksprogramma op het gebied van solar geo-engineering moet de samenleving helpen goed geïnformeerde beslissingen te nemen,” zegt voorzitter van de commissie die het rapport schreef, professor Chris Field van Stanford University. “De conclusie kan zijn dat we er niet mee verder moeten gaan of juist dat het een goede aanvulling kan zijn op het huidige klimaatbeleid.”