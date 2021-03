Worden mannen extra dom als ze praten met aantrekkelijke vrouwen?

Mannen worden minder intelligent wanneer ze spreken met een aantrekkelijke vrouw. Geluk: het effect is tijdelijk. Er zijn allerlei proeven genomen die het effect aantonen. De prestaties van mannen namen aanzienlijk af na interactie met een vrouw en nog meer na interactie met een aantrekkelijke vrouw. De intellectuele prestaties van vrouwen bleven gelijk, of ze met een andere vrouw praten of met een man. Meer recent onderzoek suggereert dat zelfs het anticiperen op interactie met een vrouw mannen tijdelijk dommer maakt.

De vermoedelijke oorzaak volgens wetenschappers: een deel van de hersenen van mannen is koortsachtig bezig met de vraag hoe ze die vrouw in bed kunnen krijgen. Dat wordt nog versterkt door het feit dat mannen systematisch de kans overschatten dat dat hen gaat lukken.

Troost: als de man en de (aantrekkelijke) vrouw wat langer samen zijn gaat de man weer normaal functioneren