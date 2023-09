Dat je baby lacht zegt niks

Eeuwen lang gaan moeders al af op de gezichtsuitdrukking van hun baby. 'Kijk, hij lacht, dus hij heeft geen pijn'. Maar nu zijn er hersenscans. En daarmee is komen vast te staan dat baby's meer ellende doorstaan dan ze kunnen laten merken. Neem injecties. Dat baby's daar niet erg van huilen - vaak geholpen door een suikeroplossing waarvan veel dokters denken dat dat pijn wegneemt - blijkt iets te zeggen. De pijncentra in de hersenen worden zeer actief. En zo is ook de gewoonte om baby's niet of nauwelijks pijnbestrijders te geven bij operaties - ze merken er toch niets van - dankzij de nieuwe kennis erg wreed