Zeespiegel stijgt waarschijnlijk veel harder dan gedacht door smeltend ijs op Antarctica

Het smelten van de Antarctische ijskappen veroorzaakt mogelijk een veel grotere zeespiegelstijging dan gedacht. Al in de komende decennia kan dat serieuze gevolgen hebben voor bewoners van kustgebieden, denken wetenschappers.

Tot nu toe gingen onderzoekers ervan uit dat in de komende duizend jaar de zeespiegel met 3,2 meter gaat stijgen, maar volgens nieuw onderzoek van de universiteit van Harvard is dit toch al zorgwekkende cijfer nog te optimistisch. Nieuwe modellen wijzen uit dat het water in de oceanen nog een meter verder stijgt, 30 procent meer dus dan gedacht.

"Iedere projectie van de zeespiegelstijging als gevolg van smeltend ijs op de West-Antarctische ijskap, die is gebaseerd op de huidige klimaatmodellen, moet worden herzien," aldus aardwetenschapper Jerry Mitrovica van Harvard. "Werkelijk ieder model."

Het heeft te maken met iets dat het waterexpulsiemechanisme wordt genoemd. Als de ijskap smelt, komt de Antarctische rotsgrond, nu onder zeeniveau, omhoog en wordt het smeltwater eromheen richting de oceaan geduwd. Het is dat additionele weggedrukte water dat verantwoordelijk is voor de extra meter zeespiegelstijging volgens nieuwe berekeningen.

"De grote van het effect heeft ons geschokt," aldus aardwetenschapper Linda Pan van Harvard. "Eerdere studies die dit mechanisme bestudeerden, deden het af als onbeduidend."