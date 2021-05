Doorbraak: nieuwe machine voor harttransplantaties kan tientallen levens redden

Tot nu toe kon alleen het hart van mensen die hersendood waren worden getransplanteerd. Maar sinds deze maand is er in Nederland een machine waardoor ook harten die niet meer kloppen in aanmerking komen voor transplantatie. Zo kan het aantal donorharten worden verdubbeld schatten artsen.

Gemiddeld worden er nu maar 40 harttransplantaties per jaar uitgevoerd, omdat een hart dat niet meer klopt door zuurstoftekort ongeschikt is. De heart-in-a-box maakt het mogelijk om het hart buiten het lichaam aan te sluiten op een machine waardoor het verder klopt.

Artsen van het Erasmus MC, het UMC Utrecht en het UMC Groningen werken samen om donorharten aan de machine te krijgen. Michiel Erasmus, hart-longchirurg van het UMC in Groningen legt aan RTL Nieuws uit hoe het werkt. "Het is van belang dat het apparaat het hart net voldoende stimuleert om het weer te laten kloppen, maar niet teveel om het niet te overbelasten. Het kom heel erg nauw."