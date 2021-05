Hoe snel verlies je aan kracht als je stopt met sporten?

Soms komt sporten in golven: maandenlang werk je je drie keer per week in het zweet, om dan een tijdlang niet van de bank af te komen. Hoe lang duurt het dan voor je weer teruggezakt bent naar het niveau van voor je begon met sporten?

Om te bepalen hoe fit je bent als het gaat om uithoudingsvermogen, iets dat je opbouwt door cardiotraining te doen, zoals hardlopen of fietsen, is het belangrijk om te kijken naar je V02-max, oftewel de hoeveelheid zuurstof die je tot je beschikking hebt tijdens een training. Deze VO2-max daalt snel: al na twee weken ben je 10 procent kwijt en na acht weken niet trainen ben je alweer op het niveau van voor je begon.

Het effect van krachttraining verdwijnt minder snel. Na twaalf weken niet trainen is je spiermassa flink afgenomen, maar je blijft wel gespierder dan voor je begon met trainen. De hoeveelheid spierweefsel neemt niettemin met 13 procent af na slechts twee weken niet trainen.

Samenvattend begin je al na 48 uur niet sporten uithoudingsvermogen en spierkracht te verliezen, maar je merkt het effect pas na twee tot drie weken zonder cardio of zes tot tien weken zonder krachttraining.