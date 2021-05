Kun je ook te veel slapen?

Inmiddels weten we hoe belangrijk slaap is. Iedere nacht minstens een uurtje of zeven onder de wol kruipen, heeft tal van gezondheidsvoordelen. Te weinig slaap wordt zelfs gelinkt aan vroegtijdig overlijden. Maar kun je ook teveel slapen?

Het simpele antwoord: waarschijnlijk niet. Er zijn observationele studies gedaan waaruit bleek dat te weinig slapen net als te veel slapen slecht is voor de gezondheid. Maar waarschijnlijk komt dat doordat mensen die langer dan normaal slapen een ziekte hebben waardoor ze meer slaap nodig hebben.

Uit de experimenten die zijn gedaan, blijkt zelfs dat langer slapen positieve gezondheidseffecten heeft. Dr Monika Haack, slaapexpert aan Harvard University, zegt tegen Science Alert: "Het uitbreiden van de slaapduur heeft een positief effect op tal van biologische systemen, zo verlaagt het de bloeddruk en de pijngrens. De gevoeligheid voor insuline verbetert."

Dr James Ware, een expert van de Eastern Virginia Medical School, zegt dat bijna niemand te veel slaapt. "Het is niet mogelijk voor een gezond persoon om een overdosis slaap te krijgen. De persoon ligt dan gewoon wakker in bed."

Niet iedereen heeft evenveel slaap nodig. Dr. Vivien Abad, een wetenschapper van Stanford University, stelt dat voor de meeste volwassenen 7 tot 8 uur slaap wordt geadviseerd. "Het belangrijkste is dat je genoeg slaapt om aan je gezondheidsbehoeften te voldoen. Je vermogen om de hele dag alert te blijven en goed te functioneren, vooral na maaltijden is een goede indicator voor of je voldoende slaap krijgt."