Deze bollen zijn allemaal beige

De bollen op dit plaatje lijken groen, rood en blauw, maar dat zijn ze niet. Door een slimme optische illusie zijn de kleuren vertekend, eigenlijk zijn de bollen gewoon allemaal beige.

Maak je de afbeelding kleiner dan wordt het effect van de illusie sterker, zoom je in dan zie je beter welke kleuren de bollen echt hebben. Dat vertelt David Novick, die het beeld creëerde en professor is aan de universiteit van Texas.

Novick legt aan Live Science uit dat dit fenomeen bekend staat als de Munker-White-illusie. "Onze scherpte voor vormen is beter dan onze scherpte voor kleuren. Dat betekent dat we vormen meer in detail waarnemen en kleuren minder in detail," zegt Novick. "Dus terwijl de omtrek van de bollen identiek lijkt, wat ze ook zijn, lopen de kleuren in elkaar over en worden gelijk aan de aangrenzende vormen," verklaart de professor.

A three-color confetti illusion with spheres, which appear to be yellowish, reddish, and purpleish but in fact have exactly the same light-brown base color (RGB 255,188,144). Shrinking the image increases the effect. Original png file is at https://t.co/6r2PMbLMJc. pic.twitter.com/ro1zpVxLm2

— David Novick (@NovickProf) June 14, 2019