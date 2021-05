Wetenschappers: immuniteit voor het virus kan jaren aanhouden

Immuniteit tegen het coronavirus duurt minstens een jaar, mogelijk een heel leven, en verbetert in de loop van de tijd, vooral na vaccinatie, volgens twee nieuwe onderzoeken. De angst dat vaccins maar even helpen lijkt niet terecht, schrijft de New York Times. De bescherming is zeker robuust als je besmet bent geweest.

Afweercellen in het beenmerg 'herinneren' zich het coronavirus en worden actief zodra dat nodig is.

In beide rapporten werd gekeken naar mensen die ongeveer een jaar geleden zijn blootgesteld aan het coronavirus. Cellen die een herinnering aan het virus vasthouden, blijven aanwezig in het beenmerg en kunnen antilichamen produceren wanneer dat nodig is, volgens een van de onderzoeken die maandag in het tijdschrift Nature zijn gepubliceerd.

De andere studie toont aan dat deze zogenaamde geheugen-B-cellen gedurende minstens 12 maanden na de eerste infectie blijven rijpen en sterker worden.

"De studies zijn in overeenstemming met de groeiende hoeveelheid literatuur die suggereert dat immuniteit - opgewekt door infectie en vaccinatie - een lange levensduur lijkt te hebben", zegt Scott Hensley, een immunoloog aan de Universiteit van Pennsylvania