Groenlands smeltwater bevat net zoveel kwik als water in China

Groenland staat bekend als een van de meest ongerepte gebieden op aarde. Des te zorgwekkender is het dat er in het water hoge concentraties kwik zijn aangetroffen, bijna net zoveel als in het industriële China. Daarover schrijft Scientias.

Dat hadden de onderzoekers niet gedacht, die onderzoek deden naar de kwaliteit van het water. “We vonden verrassend hoge concentraties kwik in het smeltwater van de gletsjers die we bemonsterd hebben in het zuidwesten van Groenland,” zegt onderzoeker Jon Hawkings. Normaal gesproken zit er ongeveer 1-10 ng L-1 aan kwik in rivieren, ongeveer een zoutkorrel in gevuld olympisch zwembad. In de Groenlandse rivieren zat meer dan 150 ng L-1 aan.

Onderzoeker Jemma Wadham. “De ontdekking dat gletsjers ook potentiële gifstoffen kunnen bevatten, onthult een zorgwekkende dimensie van hoe gletsjers de waterkwaliteit en stroomafwaarts gelegen gemeenschappen kunnen beïnvloeden.”

Het kwik is hoogstwaarschijnlijk niet afkomstig van industrie maar van de aarde zelf, wat niet per se een voordeel is. Hawkings: “Alle inspanningen die tot nu toe gedaan zijn om korte metten te maken met kwik, zijn voortgekomen uit het idee dat de toenemende concentraties die we overal op aarde zien, te maken hebben met menselijke activiteiten zoals industrie,” legt de onderzoeker uit. “Maar kwik afkomstig uit klimatologisch gevoelige omgevingen zoals gletsjers, zou veel moeilijker te bedwingen kunnen zijn.”