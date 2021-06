Gigantische knipperende ster ontdekt, 100 keer zo groot als de zon

Astronomen hebben een gigantische knipperende ster ontdekt, die maar liefst honderd keer zo groot is als onze zon. De ster bevindt zich in het hart van het Melkwegstelsel op zo'n 25.000 lichtjaar hier vandaan.

Opvallend is dat de ster over een periode van een paar honderd dagen voor 97 procent gedimd werd om daarna langzaam weer terug te keren naar de oorspronkelijke helderheid. De onverwachte verduistering werd mogelijk veroorzaakt door een planeet of een door stof omringde ster die in een baan om de grote ster heen draait en zo het licht blokkeert dat anders de aarde had bereikt.

"Het lijkt uit het niets te komen," zegt dr. Leigh Smith van de universiteit van Cambridge University over het plotselinge dimmen van de ster. Het licht begon uit te doven aan het begin van 2012 en was in april van dat jaar bijna helemaal verdwenen waarna het in de honderd dagen daarna weer terugkwam.

Astronomen deden hun ontdekking met behulp van de Vista-telescoop in Chili. De telescoop bestudeert al bijna tien jaar zeker een miljard sterren en is altijd op zoek naar afwijkingen zoals variaties in helderheid.