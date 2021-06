Veelbelovend coronavaccin blijkt niet te werken

Tot nu toe zijn de coronavaccins één groot succesverhaal, maar het is niet al goud wat er blinkt. Het veelbelovende vaccin van het Duitse CureVac blijkt slechts voor 47 procent effectief.

Daarmee haalt het middel niet de grens van 50 procent die de WHO aanhoudt als eis voor versnelde toelating. Curevac maakte gisteravond de resultaten bekend van het veldonderzoek onder ruim 40.000 mensen in Europa en Zuid-Amerika. "Erg teleurstellend natuurlijk", reageert arts-microbioloog Marc Bonten, verantwoordelijk voor het Nederlandse deel van het onderzoek, in de Volkskrant.

CureVac leek in het begin een van de beste vaccins in handen te hebben. De resultaten in het lab waren zo veelbelovend dat Donald Trump vorig jaar zei te overwegen het Duitse bedrijf te kopen om vaccins veilig te stellen voor de VS. CureVac denkt dat mogelijk de nieuwe coronavarianten tot de lage effectiviteit leiden. Van de besmettingen was er slechts eentje van de oorspronkelijke variant van het coronavirus.

Nederland had voor het najaar 10 miljoen doses besteld van Curevac, de hele EU rekende op 100 miljoen prikken. Maar nu Pfizer meer levert dan verwacht, zal de tegenvaller waarschijnlijk niet tot vertragingen leiden.

Opvallend zijn de slechte resultaten wel, juist omdat het vaccin van Curevac net als dat van Moderna en Pfizer een mRNA-vaccin is dat normaal gesproken juist voor een hoge effectiviteit zorgt.

Het lijkt einde verhaal voor Curevac. Bonten zegt daarover: "Deze versie van het vaccin lijkt in elk geval niet goed genoeg. Dat zou betekenen dat ze het moeten aanpassen. Maar dan moeten ze ook weer de effectiviteit aantonen, en het is nauwelijks nog mogelijk om daarvoor de proefpersonen te vinden."