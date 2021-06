Studie: na eerdere besmetting ben je toch niet immuun voor coronavirus

Een eerdere coronabesmetting maakt je mogelijk toch niet immuun voor het coronavirus, vooral niet wanneer je besmet wordt met een nieuwe variant. Dat blijkt uit een studie van Oxford onder zorgmedewerkers.

De onderzoekers ontdekten grote verschillen tussen medewerkers in de mate van bescherming tegen het virus, een half jaar na besmetting. Bij sommigen was het immuunsysteem veel beter toegerust op herbesmetting dan bij anderen.

"Als je kijkt naar de immuunreactie na infectie is die meestal nog steeds te detecteren zes maanden later, maar de mate waarin verschilt heel sterk tussen mensen" zegt Eleanor Barnes, hepatologieprofessor aan Oxford. Vaccineren is daarom veel beter. "Als je vaccineert krijg je echt een robuuste immuunreactie, met een natuurlijke infectie is er veel meer diversiteit in de reacties."

Van alle onderzochte zorgmedewerkers die symptomen hadden na hun besmetting, had ruim een kwart géén antilichamen meer in het bloed een half jaar later. Bij mensen met een asymptomatische besmetting was meer dan 90 procent na een half jaar niet meer immuun.

"Naar onze mening beschermt een eerdere infectie je niet noodzakelijk op de lange termijn tegen Covid-19, zeker niet tegen andere varianten," aldus Barnes. "Je moet er niet op rekenen dat je het virus dan niet meer kunt oplopen, maar je laten vaccineren."