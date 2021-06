‘China liet vroege genetische codes Covid-19 verwijderen uit database’

Bepaalde vroege genetische sequenties van het coronavirus, dat de wereld anderhalf jaar in zijn greep hield, zijn in juni 2020 bewust verwijderd uit een database. Dat ontdekte bioloog Jesse Bloom vorige week.

Met een nauwkeurige zoektocht op cloud-servers van Google wist de onderzoeker van het Fred Hutchinson Cancer Research Center in Seattle de data weer boven tafel te krijgen, schrijft NRC.

Bloom zegt dat dit soort vroege genetische sequenties cruciaal zijn in de zoektocht naar de oorsprong van het coronavirus. Vorige week verscheen een wetenschappelijke voorpublicatie van zijn werk.

Bewijs heeft hij niet, toch denkt Bloom dat de data doelbewust zijn verwijderd in opdracht van Beijing. "Het lijkt erop dat de sequenties gewist zijn om hun bestaan te verhullen”, schrijft Bloom. "Er is geen plausibele wetenschappelijke reden voor.”

Op Twitter gaat hij nog verder: "Het feit dat deze dataset is gewist, moet ons sceptisch maken over of wel alle andere relevante vroege Wuhan-sequenties zijn gedeeld.”

Zijn onderzoek zet de discussie over het ontstaan van het coronavirus weer op scherp. Collega's reageerden verdeeld. "Opruiend” en "niets nieuws”, zei viroloog Robert Garry van Tufte University in The Washington Post. Epidemioloog Ian Lipkin van Columbia University vindt: "Het terugtrekken van sequentiedata is ongehoord en moet hersteld worden.”