Dinosaurussen hadden het al lang voor meteorietinslag heel moeilijk

Zo'n 66 miljoen jaar geleden kwam er een einde aan de grootste en sterkste diersoort die de aarde ooit heeft gekend. Een allesverwoestende meteorietinslag deed de dinosaurussen uiteindelijk de das om. Maar ze hadden het al langer moeilijk.

Al miljoenen jaren worstelden ze met hun voortbestaan blijkt uit nieuw onderzoek naar de evolutionaire trends van zes belangrijke dinosaurussoorten, waaronder de tyrannosaurus en de triceratop. "We hebben gekeken naar dinosaurussen tijdens het hele Krijt, variërend van 160 tot 66 miljoen jaar geleden,” licht onderzoeksleider Fabien Condamine toe.

10 miljoen jaar voor de fatale meteorietinslag begonnen de problemen al. “Zo’n 76 miljoen jaar geleden vertoonden de dino’s een plotselinge neergang,” vertelt Condamine. “Hun uitstervingspercentage steeg en in sommige gevallen daalde het tempo van de opkomst van nieuwe soorten.”

De belangrijkste oorzaak was de dalende temperatuur op de planeet, verklaren de onderzoekers. Het was rond die tijd nog maar 7 graden Celsius, terwijl dinosaurussen veel hogere temperaturen nodig hebben. Vooral planteneters kregen het zwaar, waardoor het hele ecosysteem instabiel werd en ook andere dinosoorten uitstierven.

De meteoriet was uiteindelijk de genadeklap. “Dit was een sleutelmoment in de evolutie van het leven,” concludeert Condamine. “De wereld werd al meer dan 160 miljoen jaar gedomineerd door dinosaurussen. Naarmate ze afnamen, begonnen andere groepen dominanter te worden, waaronder zoogdieren.”