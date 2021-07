Door botox lijk je niet alleen emotieloos, je ervaart ook echt minder emoties

Een beetje botox om er frisser en jonger uit te zien, het kan geen kwaad denken veel mensen, maar die weten waarschijnlijk niet dat die paar prikjes in je gezicht je niet alleen emotieloos doen lijken, maar dat je ook echt minder voelt.

Botoxgebruik is allang niets geks meer. In 2016 werd het zo'n 250.000 keer gebruikt, weet het Erasmus Medisch Centrum te melden. Botox maakt rimpels minder zichtbaar, maar daardoor is ook minder duidelijk te zien of je lacht, boos of bang bent. En ervaar je die gevoelens dus ook minder. "Als je zoveel gebruikt dat je niet meer kunt fronsen of met je ogen kunt lachen, heeft dat invloed op je humeur," legt psycholoog Michael Lewis van de universiteit van Cardiff uit bij Psychologie Magazine.

Botox blues

Onze gezichtsuitdrukking is niet alleen een uiting van hoe we ons voelen, maar het geldt ook andersom: als je fronst, ga je je slechter voelen en als je lacht, word je blijer, verklaart Lewis de facial feedback-hypothese. Uit onderzoek dat de psycholoog uitvoerde bleek ook dat wie zijn lachrimpels laat platspuiten minder plezier ervaart en zelfs meer depressieve gevoelens krijgt, de zogenoemde botox blues. Aan de andere kant scoren vrouwen met botox in de fronsrimpel veel lager op depressie en angst.

Er is zelfs onderzoek dat aantoont dat mensen met onbehandelbare depressies zes weken na een spuitje botox in de 'rouwspieren' zich 40 procent minder depressief voelden dan wie een placebo kreeg.

Kinderen

Moeders met jonge kinderen kunnen beter extra oppassen met botox, omdat het de emotionele ontwikkeling van kinderen kan beïnvloeden. Zij kijken immers steeds naar de emoties van hun ouders. Carolien Rieffe, hoogleraar ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden legt uit aan Psychologie Magazine: "Als je je voorhoofd, ogen én wangen laat doen, dan vervlakt je expressie. Hoe kun je als kind over emoties leren als de toon en lichaamshouding van je moeder niet overeenkomt met haar gezicht? Dat lijkt me heel verwarrend."