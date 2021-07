Leuke video: dit gebeurt er als je een bal laat vallen op andere planeten

We weten allemaal wat een balletje hierop aarde doet als je het in de lucht gooit, maar hoe gaat dat op andere planeten? Planetair wetenschapper dr. James O'Donoghue maakte een leuke animatie van de snelheid waarmee objecten vallen op andere oppervlakken zoals onze zon, Ceres, Jupiter, de Maan of Pluto.

Te zien is hoe snel een bal valt vanaf 1 kilometer hoogte. Het duurt bijvoorbeeld 2,7 seconden voor een bal om die afstand af te leggen op de zon, terwijl het 14,3 seconden duurt op Aarde. "Dit geeft je een idee van de zwaartekracht die je voelt bij elk object," aldus O'Donoghue.

Maar hoe zit het met de zwaartekracht van de grote planeten versus de Aarde? Interessant is dat het 13,8 seconden duurt voor een bal om een kilometer te vallen op Saturnus en 15 seconden op Uranus.