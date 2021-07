15.000 jaar oude virussen gevonden in smeltende gletsjers in Tibet

Het klinkt als het duistere begin van een horrorfilm: duizenden jaren oude beestjes komen uit het smeltende ijs gekropen...Het is alleen geen film, het gebeurt echt. De vraag is wat ze gaan doen.

"De smeltende permafrost leidt niet alleen tot het verlies van deze oude, geconserveerde microben en virussen, maar laat ze ook vrij in onze wereld," schrijven onderzoekers in een nieuwe studie.

De wetenschappers vonden op 6,7 kilometer hoogte in de bergen van Tibet 33 virussen, waarvan ze er 28 nog nooit eerder hadden gezien. "Dit zijn virussen die floreren in extreme omstandigheden," zegt microbioloog van Ohio State University Matthew Sullivan tegen Science Alert. "Ze hebben overblijfselen van genen die hen helpen om cellen te infecteren in een koude omgeving. Het zijn surreële kenmerken van hoe een virus kan overleven in extreme condities."

Methaan

Hoewel het idee van virussen die uit de permafrost komen gekropen nogal angstaanjagend klinkt, zo aan het eind van een pandemie, schuilt het grootste gevaar vooralsnog in wat er nog meer vrijkomt uit het smeltende ijs, namelijk gigantische reservoirs van methaan en koolstof, waardoor de aarde nog meer opwarmt.

Wat de pas ontdekte virussen gaan aanrichten is verder nog onduidelijk. "We weten heel weinig over virussen en microben in dit soort extreme omgevingen. Wat bevindt zich nog meer onder het ijs? Hoe reageren bacteriën en virussen op een warmere omgeving?" Het zijn vragen die hopelijk worden beantwoord in vervolgonderzoek.