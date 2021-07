Hoe je eenvoudig ontdekt of iemand minder slim is dan hij/zij denkt

Je kent ze vast: de mensen die je gevraagd of ongevraagd advies geven over van alles en nog wat. Zij weten dingen zeker, waar jij over twijfelt. Misschien zijn er op aarde een paar mensen die alles beter weten, maar veel kunnen het er niet zijn.

De kans is groot dat de allesweter niet extreem slim is, maar een beetje stuk. Dat hij of zij last heeft van het Het Dunning-Kruger-effect. Dat is genoemd naar twee wetenschappers die het als eerste beschreven.

Het dunning-krugereffect is een psychologisch verschijnsel. Het treedt op bij incompetente mensen die juist door hun incompetentie het vermogen missen om in te zien wat ze niet weten.

Personen die niet veel weten van een bepaald onderwerp zijn - als ze aan Dunning-Kruger lijden - niet in staat om hun eigen incompetentie te herkennen. De combinatie van laag zelfbewustzijn en laag cognitief vermogen zorgt ervoor dat ze hun eigen vaardigheden overschatten.

Een goede test om te zien of iemand tot de 'patiënten' behoort: vraag wanneer hij of zij voor het laatst van mening is veranderd. Als die vraag verwarring oproept heb je je antwoord.