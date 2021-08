Wetenschappers: Er zullen jaarlijks duizenden mensen sterven aan Covid-19

Het coronavirus zal blijven circuleren, ook nu we bijna allemaal zijn gevaccineerd. Wetenschappers voorspellen dat het net als de griep en andere luchtwegvirussen vooral ouderen en kwetsbaren zal treffen.

Het Verenigd Koninkrijk moet daarom rekening houden met duizenden coronadoden, ieder jaar weer. Er is geen reden om aan te nemen dat dat elders in Europa anders zal zijn. Elke winter, wanneer het koude weer mensen weer binnenhoudt, zal Covid-19 rondgaan net als andere seizoensvirussen. Dat zal leiden tot doden.

Hoewel de besmettingsaantallen nu overal stabiliseren of dalen waarschuwen onderzoekers voor een nieuwe piek in de herfst, wanneer de vaccinatiegraad stagneert, de scholen weer opengaan en mensen minder thuiswerken. Dit kan een vierde golf tot gevolg hebben.

"We zullen nog lange tijd last hebben van Covid," zegt professor Adam Finn van Bristol University tegen Britse krant The Guardian. "Het virus is genetisch slimmer dat verwacht, al is het niet zo slim als het griepvirus. Dus ik voorzie dat Covid nog wel een tijdje een probleem blijft met jaarlijks duizenden, mogelijk zelfs tienduizenden doden."