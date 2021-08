Het geheim van 100-plussers? Hun darmflora

Meer dan 100 jaar, dat halen de meeste mensen niet. Wat onderscheidt deze heel oude mensen van de rest? Onderzoekers denken dat de darmflora er mogelijk iets mee te maken heeft.

Een studie, die in Nature verscheen, bestudeerde Japanse 100-plussers en ontdekte dat deze mensen een specifieke groep darmbacteriën hadden, die mogelijk zelfs infecties en andere risicofactoren tegenhield.

100-plussers zijn in het algemeen minder ontvankelijk voor leeftijd gerelateerde ziekten, zoals diabetes en kanker. Het lijkt erop dat het microbioom - de miljarden micro-organismen in onze darmen - daar mee te maken heeft.

We denken altijd dat een lang leven in onze genen staat geschreven, maar genen zijn slechts voor 30 procent verantwoordelijk voor een hoge levensverwachting. Er is dus veel ruimte voor omgevingsfactoren die kunnen veranderen, zoals een dieet, relaties en nu dus mogelijk ook darmbacteriën.

De onderzoekers vonden 160 Japanners van gemiddeld 107 jaar oud. Ze vergeleken hun darmflora met 112 ouderen van eind 80 en nog 47 jongere mensen.

De onderzoekers, onder leiding van microbioloog Yuko Sato van Keio University in Tokio ontdekten dat de 100-plussers andere darmbacteriën hadden. Eerdere studies toonden ook al aan dat 100-plussers in Sardinië een hogere diversiteit aan bacteriën hadden in hun darmen dan jongere mensen.

Het aantrekkelijke van darmonderzoek is dat als je weet te achterhalen hoe een gezond microbioom er bij oude mensen uitziet, je kunt proberen door middel van bijvoorbeeld een dieet de darmbacteriën aan te passen. Studies hebben aangetoond dat een aanpassing van het voedingspatroon al binnen enkele dagen kan leiden tot veranderingen in de darmflora.