Wetenschappers: “Verminder de uitstoot van methaan of accepteer klimaatramp”

Het verminderen van CO2-uitstoot is niet genoeg om de klimaatcrisis op te lossen. De wereld moet ook snel in actie komen om de uitstoot van een ander krachtig broeikasgas terug te dringen: methaan.

Dat staat in het nieuwe rapport van het klimaatpanel IPCC, dat maandag verschijnt. Een van de belangrijkste waarschuwingen van de klimaatwetenschappers is de grote rol die methaan speelt bij de opwarming van de aarde. Het koolstofrijke gas wordt geproduceerd door de veehouderij, bij de opwekking van schaliegas en bij slecht onderhouden conventionele olie- en gasbronnen. Methaan kan de aarde 80 keer zo snel opwarmen als CO2, maar het heeft een kortere levensduur. Na zo'n tien jaar in de atmosfeer verandert het in CO2.

Klimaatwetenschapper Durwood Zaelke van het IPCC zegt dat het terugdringen van methaan mogelijk nog de enige manier is om de temperatuurstijging op aarde te beperken tot 1,5 graad. Wordt het nog warmer dan bereikt het extreme weer 'een omslagpunt'.

De afgelopen jaren is de hoeveelheid methaan in de atmosfeer sterk toegenomen, met name door de productie van schaliegas, olieboringen en vleesproductie. Een van de belangrijkste oorzaken zijn slecht onderhouden olie- en gasbronnen in Rusland.

"Tegenwoordig is meer dan 40 procent van het EU-gas afkomstig uit Rusland, wat erger is voor het klimaat dan steenkool," zegt Paul Bledsoe, voormalig klimaatadviseur van het Witte Huis. "De EU moet methaanemissies gaan reguleren voor alle gasimport."

Zaelke: "Het verminderen van methaan is onze beste kans om de opwarming van de aarde tegen te gaan tussen nu en 2040. We moeten deze noodsituatie onder ogen zien."