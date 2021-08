WHO-onderzoeker: Lab-medewerker raakte mogelijk via vleermuis besmet met corona

Waar het coronavirus nu precies vandaan is gekomen, is nog altijd een mysterie. Het hoofd van de WHO-onderzoeksmissie in China Peter Ben Embarek komt nu met een plausibele theorie: het virus is van een vleermuis overgesprongen op een labmedewerker in China.

Embarek vertelt tegen de Deense televisiezender TV2 dat het mogelijk gaat om een medewerker die onderzoek deed bij vleermuizen. Zelf deed hij samen met onder meer viroloog Marion Koopmans begin dit jaar namens de WHO onderzoek in China naar het ontstaan van het coronavirus. Toen ontkende hij nog dat het virus uit een lab zou kunnen komen.

Nu zegt Embarek dat Covid-19 wel degelijk van een dier op een mens is overgesprongen, maar dat dit heel goed in een laboratorium gebeurd kan zijn of tijdens veldexpedities van onderzoekers. De wetenschapper vindt dat logisch, omdat de onderzoekers in Wuhan veel in contact kwamen met vleermuizen, waardoor de kans dus veel groter is op besmetting dan voor andere inwoners van de miljoenenstad.

Embarek heeft geen bewijs voor zijn theorie en pleit dan ook voor meer onderzoek.