Dit simpele dieet kan diabetes type 2 omkeren

Lange tijd werd diabetes type 2 gezien als een chronische aandoening, maar de laatste jaren is er steeds meer bewijs dat je door een gezonde leefstijl kunt genezen van de ziekte. Specifiek één dieet lijkt het meest succesvol.

Het onderliggende probleem van diabetes is dat het hormoon insuline niet meer in staat is om effectief de bloedsuikerspiegel omlaag te brengen. De eenvoudigste manier om dat te herstellen is door af te vallen.

Science Alert analyseerde 90 studies naar het effect van een dieet op diabetes type 2. De meeste studies richten zich op maaltijdvervangende shakes. Die bleken dan ook een op de drie mensen te helpen om remissie te bereiken. Maar op deze manier gewicht verliezen kan erg zwaar zijn.

Een dieet met weinig koolhydraten is mogelijk een betere optie: een vijfde van de mensen wist diabetes om te keren. Mensen die op deze manier wisten af te vallen, bleven tot twee jaar in remissie. Het mediterrane dieet en een caloriearm eetpatroon bleken maar voor respectievelijk 15 en 5 procent van de mensen te werken.

Een dieet met weinig koolhydraten bleek zelfs succesvol om diabetes te bestrijden als het gewicht gelijk bleef, maar onderzoekers vermoeden wel dat de aandoening dan terugkomt zodra het aantal koolhydraten weer toeneemt.

Belangrijkste bevinding is dat mensen 10 tot 15 kilo moeten afvallen om remissie te bereiken. De effectiefste manier om zo ver te komen is door een koolhydraatarm dieet. Mannen onder de 50 die korter dan 6 jaar diabetes hebben, hebben de grootste kans om de ziekte terug te kunnen draaien.