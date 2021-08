Amerikaanse studie: effectiviteit Pfizer daalt naar 66 procent bij deltavariant

De vaccins van Pfizer en Moderna blijken toch hun hoge effectiviteit niet vast te kunnen houden bij de deltavariant. Beide middelen halen nog maar een werkzaamheid van 66 procent, tegenover 91 procent bij eerdere versies van het coronavirus.

Dat blijkt uit onderzoek onder duizenden zorgmedewerkers in zes Amerikaanse staten. Volgens cijfers van de Centers for Disease Control (CDC) was de effectiviteit van de vaccins tussen december 2020 en april 2021 nog 91 procent, maar toen de deltavariant meer dan de helft van de besmettingen voor zijn rekening nam, daalde de beschermingsgraad naar 66 procent.

De onderzoekers benadrukken dat mogelijk niet alleen de deltavariant de werkzaamheid vermindert, maar dat ook de vaccins zelf over tijd aan effectiviteit verliezen. “Hoewel deze tussentijdse gegevens wijzen op een vermindering van de effectiviteit van Covid-19-vaccins bij het voorkomen van infecties, onderstreept het feit dat de vermindering beperkt blijft tot twee derde, het blijvend belang en voordeel van vaccinatie”, schrijven de auteurs.