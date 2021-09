Honden begrijpen het als je iets per ongeluk doet

Dacht je misschien dat je hond boos zou worden als je per ongeluk op zijn staart staat? Daar hoef je waarschijnlijk niet bang voor te zijn. Nieuw onderzoek toont aan dat honden begrijpen of je iets per ongeluk of expres doet.

Duitse onderzoekers gaven in een experiment 51 honden brokjes, maar hielden daar plots mee op. De ene keer gebeurde dat per ongeluk: de brokjes vielen op de grond. De andere keer expres: de onderzoeker trok zijn hand terug. De honden bleken het verschil te herkennen.

Dat concludeerden de onderzoekers op basis van het verschil in reactietijd. De honden aarzelden langer wanneer het voedsel hen expres onthouden werd, ze gingen eerder zitten of liggen en kwispelden minder dan wanneer het per ongeluk gebeurde.

Onderzoeker Britta Schünemann vertelt tegen Scientias.nl dat ze echt verbaasd was. “Verscheidende honden gingen gelijk zitten, alsof ze zich er maar meteen bij neerlegden dat ze die lekkere hondenbrokjes nooit zouden krijgen.”

“Dat honden dat kunnen is heel interessant,” benadrukt Schünemann. “Ten eerst omdat het laat zien dat de zeer indrukwekkende sociaal-cognitieve capaciteiten van mensen tot op zekere hoogte niet uniek zijn. Maar het ontkracht ook de lang bestaande aanname dat honden menselijke bedoelingen niet zouden begrijpen.”