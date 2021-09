Fles met briefje uit Japan spoelt na 37 jaar aan op Hawaï

In 1984 gooide een scholier in Japan een fles met een briefje in zee. Afgelopen zomer vond een meisje op Hawaï het kleinood terug op het strand. De fles heeft dus minstens 6000 kilometer afgelegd.

Scholieren, die lid waren van de natuurkundeclub op hun school in het Japanse Chiba, wilden met hun experiment de oceaanstromen onderzoeken. In totaal gooiden ze in 1984 en 1985 zo'n 750 flessen in het water bij Miyakejima, een eiland ongeveer 180 kilometer ten zuidoosten van Tokio.

Voor het laatst dook er in 2002 een fles op op het Japanse Kikai-eiland. En afgelopen zomer dus op Hawaiï. In juni vond de 9-jarige Abbie Graham de fles op een rotsachtig strand in Hawaiian Paradise Park. Op het briefje in de fles zaten contactformulieren in het Japans, Engels en Portugees. Daarop stond onder meer dat de fles te water is gelaten voor de kust van Choshi en of de vinder contact op wil nemen met de school.

Verrast

Abbie heeft de formulieren inmiddels opgestuurd samen met een tekening waarop ze met haar zusje sushi aan het eten is. Vicedirecteur van de Japanse school, Jun Hayashi zei tijdens een persconferentie op 15 september: "We dachten dat de laatste fles gevonden was op Kakai-eiland. We hadden nooit kunnen denken dat er 37 jaar later nog eentje zou opduiken."

Sinds 1985 zijn er op zeventien plaatsen flessen gevonden, waaronder op Okinawa, de Filipijnen, in China en aan de westkust van de VS.

Mayumi Kanda (54), die in 1984 lid was van de natuurkundeclub zegt daarover: "Ik was verrast. Het riep nostalgische herinneringen op aan mijn middelbare schooltijd."