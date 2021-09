Asteroïde – drie keer groter dan het Vrijheidsbeeld – zoeft vandaag langs de aarde

Vandaag komt een groot ruimte-rotsblok langs de aarde. Deze asteroïde, genaamd 2021 NY1, zal volgens NASA's Jet Propulsion Laboratory zonder schade te veroorzaken langs onze planeet razen.

Het rotsblok wordt wel beschouwd als een Near-Earth Object (NEO) omdat het binnen ongeveer 120 miljoen mijl (193 miljoen kilometer) van de zon zal passeren.

Volgens die norm zal asteroïde 2021 NY1 op relatief korte afstand van ongeveer 970.000 mijl (1.560.000 km) passeren - of iets minder dan vier keer de afstand tussen de aarde en de maan.

Hoewel asteroïden zoals deze geen bedreiging vormen voor het leven op aarde, houdt NASA alle NEO's in de gaten voor het geval hun baan in de toekomst verandert, waardoor ze meer risico vormen voor een botsing met onze planeet. Het bestuderen van de kenmerken van NEO's kan ook nieuwe informatie onthullen over het begin van ons zonnestelsel, aangezien de meeste asteroïden rotsachtige fragmenten zijn die uit die tijd stammen.