Soms zit de Nobelprijs er helemaal naast. De top 3

Deze weken is weer bekend gemaakt wie de eeuwige roem van een Nobelprijs krijgt. Het is een grote eer, die een normale sterveling verandert in een icoon.

Maar soms zit het Nobelcomité er helemaal naast. De top 3 van missers.

3. Egas Moniz Nobelprijs geneeskunde 1949

De Portugees Moniz kreeg de Nobelprijs voor Geneeskunde omdat hij meende een belangrijke oorzaak van psychische aandoeningen te hebben ontdekt. En hij had ook een chirurgische oplossing: de lobotomie. Hij meende dat een hersenoperatie waarbij de frontale cortex en de rest van de hersenen werd doorgesneden veel patiënten zou genezen.

Later bleek dat zijn behandelmethode in veruit de meeste gevallen gevaarlijk en nutteloos was

2. Johannes Fibiger Nobelprijs geneeskunde 1926

Johannes Fibiger kreeg de Nobelprijs voor geneeskunde en fysiologie voor de ontdekking van de oorzaak van maagkanker. Die soort kanker werd volgens Fibiger veroorzaakt door Gongylonema neoplasticum, een klein wormpje. De onderzoeker meende bewezen te hebben dat ratten maagkanker kregen als ze de worm door hun eten kregen. Later bleek dat de proedier-ratten slecht werden gevoed en dat een tekort aan vitamine D de feitelijke oorzaak van de ziekte was.

1 . Abiy Ahmed Nobelprijs voor de Vrede 2019

Abiy Ahmed werd in 2019 door het Nobelcomité gezien als de vredestichter van Ethiopië. Hij was kort daarvoor aangetreden als gekozen premier van zijn land en leek er aanvankelijk in te slagen vrede te stichten, zowel tussen Ethiopië en Eritrea als in Ethiopië zelf.

Maar al in 2020 bleek dat ook Abiy Ahmed geen vredestichter is. In de provincie Tigray brak een opstand uit tegen het centrale gezag. Die opstand werd door het bewind van Abiy Ahmed met brute kracht neergeslagen. De humanitaire situatie in het gebied is al sinds 2020 heel slecht, mede omdat hulporganisaties tot maart 2021 geen toegang kregen tot het gebied.