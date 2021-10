Mogelijk zijn psychedelische drugs goed voor je hart

De laatste jaren zijn er veelbelovende resultaten geboekt als het gaat om het gebruik van psychedelica voor de behandeling van bijvoorbeeld depressies. Nu is er ook een link ontdekt tussen de drugs en een betere hartgezondheid.

Psychedelische paddenstoelen blijken te helpen bij de behandeling van depressies. LSD is een mogelijke nieuwe manier om minder pijn te ervaren en MDMA - het werkzame bestanddeel van xtc - kan binnenkort in de VS legaal worden om PTSS te behandelen.

Het is nog te vroeg voor al te grote conclusies, maar wetenschappers vinden de resultaten zo veelbelovend dat ze hun onderzoeksterrein uitbreiden. Zo is er recent onderzoek gedaan naar de hypothese dat klassieke psychedelica, zoals psilocybine, LSD en ayahuasca, een positieve en langdurige impact hebben op de hartgezondheid.

Minder hoge bloeddruk

Begin dit jaar bleek uit een analyse van de United States National Survey on Drug Use and Health dat wie minimaal één keer in zijn leven psychedelica heeft gebruikt vaker een goede algemene gezondheid rapporteerde en minder vaak overgewicht had. Ook hadden de deelnemers in het afgelopen jaar minder kans op een hartaandoening, zoals hoge bloeddruk.

De onderzoekers gingen dieper op de data in en vonden opnieuw een verband tussen het gebruik van psychedelica en een lagere kans op hartziekten en diabetes, zo staat in de studie die in vakblad Scientific Reports verscheen. De link bleef overeind na correctie voor leeftijd, geslacht, relatie, ras, inkomen, opleidingsniveau en ander drugsgebruik.

Het is een interessante correlatie, maar er zijn nog genoeg andere verklaringen mogelijk. Ten eerste zijn psychische problemen zoals depressies en angststoornissen nauw verbonden met hart- en vaatziekten. Dus het is goed mogelijk dat de drugs de psychische gezondheid verbeteren en daardoor ook goed zijn voor het hart.

Of het kan tegelijkertijd gebeuren: de receptoren waarop psychedelica effect hebben in de hersenen zijn mogelijk niet alleen gelinkt aan de psychische gezondheid maar ook aan die van hart en vaten. Tenslotte is het nog zo dat het erop lijkt dat de klassieke psychedelica een ontstekingsremmend effect kunnen hebben, wat ook gelinkt wordt aan een betere hartgezondheid.

Kortom: er is nog veel onderzoek nodig om een verklaring te vinden, maar interessant is de link wel.