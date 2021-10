Eindelijk verklaring voor mysterieus radiosignaal uit de ruimte

Zou het dan toch? Wetenschappers dachten, of hoopten, dat de Australische radiotelescoop in 2019 een buitenaards radiosignaal had opgepikt, maar het bleek toch gewoon om mensenwerk te gaan.

Het was veelbelovend, het radiosignaal dat afkomstig leek van Proxima Centauri, de ster die het dichtst bij ons zonnestelsel staat. Maar het waren toch géén aliens die een boodschap stuurden, zo blijkt uit twee papers, die in Nature Astronomy verschenen.

“Het ging om een radiostoring die door de mens veroorzaakt werd met een of andere vorm van technologie, vermoedelijk aan het aardoppervlak", vertelt astronoom Sofia Sheikh van de University of California (UC), Berkeley.

Het is een kleine domper, want waar voor miljoenen eerder waargenomen radioflitsen logische verklaringen werden gevonden, bleef dat in dit geval lang uit. Het signaal kwam uit de richting van Proxima Centauri en was anders dan andere signalen. Bovendien heeft de ster minstens twee planeten, waarvan er eentje op de juiste afstand tot de ster staat om vloeibaar water mogelijk te maken.

Het signaal BLC1 werd slechts eenmaal gedurende vijf uur opgepikt. Maar het bleek toch afkomstig van dezelfde bron als andere signalen die meermaals in de buurt werden opgemerkt. De signalen zouden elkaar verstoord hebben. En BLC1 is vermoedelijk afkomstig van kapotte apparatuur die daarna uit de lucht is gehaald.