10 minuten hardlopen zorgt al voor een beter humeur

Goed nieuws voor wie niet enorm van sporten houdt: tien minuten hardlopen is al genoeg voor een beter humeur en meer alertheid.

Dat blijkt uit onderzoek van de Japanse universiteit van Tsukuba dat in vakblad Scientific Reports verscheen. De onderzoekers keken in het bijzonder naar de prefrontale cortex, het hersengebied dat betrokken is bij onder meer besluiten nemen, plannen en emoties reguleren.

Hardlopen zorgde voor een hogere bloeddoorstroming in dit hersendeel, ontdekten de onderzoekers. Na tien minuten hardlopen reageerden de deelnemers sneller op reactietests en rapporteerde ze een beter humeur.

"Dit werd ondersteund doordat we tegelijkertijd zagen dat de activiteit in de prefrontale cortex was toegenomen in het gedeelte voor stemmingsregulatie," zegt onderzoeker Chorphaka Damrongthai van de universiteit van Tsukuba.

"Deze resultaten tonen aan dat een korte gematigd intensieve training goed is voor het humeur en bepaalde cognitieve functies verbetert," schrijven de onderzoekers in hun paper.