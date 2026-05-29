Help, mijn collega verpest elke vergadering met zijn eindeloze bijdragen!





Veel vergaderingen (werk, VVe, sportclub) ontsporen omdat één collega elk agendapunt aangrijpt voor een mini‑monoloog – en niemand durft in te grijpen. Toch is dit minder een karakterfout dan een structureel communicatieprobleem, dat je als team anders kunt organiseren.

Mensen die vergaderingen domineren, doen dat zelden om anderen te pesten, maar omdat ze zich (te) verantwoordelijk voelen, onveilig zijn of juist niet gehoord. Vaak ontbreken duidelijke spreektijden, een scherpe voorzitter en een helder doel, waardoor de langste prater automatisch de meeste ruimte krijgt.

Een goede voorzitter onderbreekt niet om te domineren, maar om iedereen weer aan tafel te krijgen.

In een wereld waarin werknemers toch al klagen over vergaderwaanzin is dat extra problematisch. Werknemers zitten gemiddeld zo’n 30 uur per maand in meetings, en na een half uur is een flink deel mentaal afgehaakt; elk extra verhaal kost dus direct aandacht, energie en geld. Onderzoek laat zien dat managers vergaderingen massaal als onproductief en inefficiënt bestempelen – en de eindeloze bijdrager wordt zo het gezicht van een dieper liggend cultuurprobleem.

De schade voel je ook na afloop: een soort vergaderkater, waarin de tijd ontbreekt voor geconcentreerd werk en besluiten alsnog blijven liggen. In organisaties waar de betrokkenheid toch al laag is, kan zo’n vergadercultuur de moraal en het vertrouwen in het management verder ondermijnen. De eindeloze spreker is dan niet alleen een collega, maar een symptoom van een systeem dat geen grenzen stelt.

Wie eindeloze bijdragen blijft slikken, houdt een vergadercultuur in stand waarin de luidste stem wint.

Gelukkig is er meer mogelijk dan gelaten zuchten. De belangrijkste hefboom is de voorzitter, die niet alleen de agenda opent, maar ook het gesprek bewaakt. Een simpele zin als: “Ik denk dat we je punt goed hebben; ik wil ook even de anderen horen” begrenst zonder iemand publiekelijk af te branden. Door actief samen te vatten en het woord gericht door te geven, krijgt niet één stem maar het hele team airplay.

Structuur helpt. Een scherpe agenda met tijdslots per punt, maximaal zeven deelnemers en vergaderingen die niet langer dan een uur duren, maakt duidelijk dat spreektijd schaars is. Spreek af dat iedereen in een eerste ronde kort aan bod komt en dat herhalingen worden afgekapt met een samenvatting. De vergadering is geen open podium, maar een gezamenlijke besluitmachine.

Dan is er nog de persoonlijke route: spreek je collega één‑op‑één aan, koppel het aan het gezamenlijke doel en vraag om hulp. “We willen sneller beslissen; kun jij je punten bundelen, zodat we jouw kennis houden, maar de vergadering korter wordt?” Wie niets zegt, bevestigt de bestaande rolverdeling. Wie het gesprek opent, doet niet alleen zichzelf een plezier, maar redt ook de rest van de collega’s uit de greep van de eindeloze bijdrage.