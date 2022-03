Studie: ‘Dit simpele aspect van het dagelijks leven maakt gelukkig’

De mens houdt niet van stilzitten. Niet alleen véél bewegen is belangrijk, ook variatie in die beweging maakt gelukkig, blijkt uit nieuw onderzoek.

Al langer is bekend dat sporten helpt tegen depressie en ook bij gezonde mensen zorgt voor een beter humeur. Deze nieuwe studie, die in vakblad BMC Psychiatry verscheen, wijst echter uit dat ook meerdere 'uitjes' op een dag gelukkig maken.

In ieder geval helpt het angstige of depressieve mensen om meerdere keren per dag erop uit te gaan. Sterker nog, volgens de Zwitserse onderzoekers gold: hoe meer verschillende plekken mensen met psychische problemen bezochten, hoe beter ze zich voelden. Dat bleek uit de vergelijking tussen gps-data van de proefpersonen en hun rapportage over hun gemoedstoestand.

"De resultaten wijzen erop dat bewegingspatronen (afstand, aantal en variatie van bestemmingen) een signaal zijn van het functioneren en welzijn van een persoon," concluderen de onderzoekers.

Denk bij dit soort bewegingen aan een wandelingetje door de stad, een kopje koffie drinken bij iemand, even naar de sportschool én boodschappen doen. Het gaat dus om het aantal verschillende activiteiten dat iemand onderneemt op een dag.