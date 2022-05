Waarom het zo moeilijk is om te stoppen met porno kijken

Veel mensen en heel veel mannen kijken regelmatig porno. Velen daarvan schamen zich er voor, voelen zich schuldig en zouden het liever niet doen.

Maar ze doen het toch.

Waarom doen mensen iets tegen hun zin? Het Nederlands Dagblad verdiepte zich in de vraag waarom veel mannen terugkeren naar iets waarvan ze spijt krijgen.

‘In onze hersenen werkt het zo dat het uitzicht op die beloning op korte termijn, de spanning van de porno en het orgasme, dermate sterk is dat je toch weer gaat kijken, ook al weet je dat je daar achteraf waarschijnlijk niet blij mee bent,’ zegt cultureel socioloog Samira van Bohemen, verbonden aan het Erasmus Love Lab.

Mensen praten niet graag over hun pornogebruik, zegt Van Bohemen. ‘Porno blijft in grote delen van de samenleving een taboe. Seksualiteit wordt gezien als iets voor de privésfeer en porno al helemaal. Porno is bijna altijd ook iets strikts individueels, met voorkeuren die specifiek voor jou zijn.’

‘Op het moment dat iemand behoefte voelt aan seksualiteit, is porno een heel efficiënte manier om tot plezier te komen. Het vereist nauwelijks fantasie, denkkracht. Onze lichamen raken vrij automatisch opgewonden van het zien van geslachtsdelen die interacteren, zelfs al ben je er moreel eigenlijk op tegen.’