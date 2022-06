Met deze griezelige optische illusie is het net of je in een zwart gat verdwijnt

Het lijkt of je in een zwart gat wordt gezogen, maar het is natuurlijk gewoon een slimme optische illusie. Onderzoekers hebben onlangs de statische afbeelding bedacht om de werking van licht in het oog te onderzoeken.

Het beeld staat volledig stil, maar de onderzoekers zeggen dat het mensen "een groeiend gevoel van duisternis geeft, alsof ze een ruimte betreden zonder licht."

De illusie van de voorwaartse beweging is waarschijnlijk de manier waarop onze hersenen ons voorbereiden op een verandering van omgeving. Door een verandering van helderheid naar duisternis te voorspellen, kunnen onze ogen zich veel sneller aanpassen aan potentieel gevaarlijke omstandigheden, suggereren de onderzoekers.

"Net zoals schittering kan verblinden, is het waarschijnlijk riskant om in één keer in het donker te worden ondergedompeld bij het navigeren in een donkere omgeving", schrijven de auteurs in hun nieuwe paper. "Hoewel, zoals bij elke illusie, deze duistere ervaring ten koste gaat van de werkelijkheid, zijn die kosten waarschijnlijk minder ernstig dan wanneer er geen correcties zouden zijn als iemand richting een donkere ruimte beweegt."

Zwart gat

De illusie van voorwaartse beweging was het meest effectief wanneer het gat zwart was. Dan had 86 procent van de deelnemers het gevoel dat de duisternis naar hen toe kwam. Uit studie naar de oogbewegingen van de deelnemers bleek dat hun pupillen onbewust groter werden bij het zien van het zwarte gat, terwijl bij een wit gat hun pupillen maar een klein beetje krompen.

"Zo laten we op basis van deze nieuwe illusie zien dat de pupil reageert op hoe we licht waarnemen, zelfs als dit licht denkbeeldig is, en dus niet alleen op de hoeveelheid licht die daadwerkelijk te zien is", zegt psycholoog Bruno Laeng van de Universiteit van Oslo in Noorwegen. "De illusie van het uitdijende gat leidt tot eenzelfde verwijding van de pupil als wanneer de duisternis echt zou zijn."