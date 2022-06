Je lever is maar ongeveer drie jaar oud

Ons hele lichaam veroudert, maar de lever blijft fris en fruitig. Volgens nieuw onderzoek is onze lever gemiddeld minder dan drie jaar oud, ongeacht hoe oud je zelf bent.

De wetenschappers wier studie in Cell Systems verscheen, ontdekten dat de vernieuwing van de lever grotendeels hetzelfde blijft als we ouder worden. Dit is de sleutel tot de primaire functie van de lever, namelijk het verwijderen van gifstoffen uit ons lichaam. Dit opruimen van alle troep eist zijn tol van het orgaan, maar het heeft de unieke capaciteit om te regenereren na beschadiging.

"Ongeacht of je 20 bent of 84, je lever blijft gemiddeld net iets minder dan drie jaar oud," zegt moleculair bioloog Olaf Bergmann van de technologie-universiteit van Dresden in Duitsland.

Het onderzoeksteam analyseerde weefselsamples van vijftig overleden mensen tussen de 20 en 84 jaar. Hoewel ons lichaam naar mate we ouder worden minder goed in staat is om cellen te vernieuwen en herstellen, geldt dat niet voor de lever, constateerden de onderzoekers. De lever blijft tot op hoge leeftijd bijna alle levercellen vervangen. Een fractie van alle cellen leeft langer dan drie jaar, namelijk ongeveer tien jaar.

"De meeste cellen worden elk jaar vernieuwd, maar de cellen met meer DNA blijven een jaar of tien in de lever," aldus de onderzoekers. "Dit piepkleine deel van de cellen wordt groter als mensen ouder worden. Dit kan een beschermingsmechanisme zijn dat voorkomt dat er te veel schadelijke mutaties ontstaan."