Waarom je met Cola roest kunt weghalen

Het werkt echt: stopt iets van metaal dat is verroest of aangetast door ouderdom in een glas cola en je veegt de roest er na een tijdje zo vanaf. Een roestig fietsstuur, zelfs een totáál verroeste autobumper: een beetje cola eroverheen gieten, poetsen met staalwol, nog wat cola, nog wat poetsen, en voilà, schrijft NRC.

„Cola bevat veel fosforzuur”, vertelt Marijn Meijer, chemisch technoloog en directeur van C3, het Centrum voor JongerenCommunicatie Chemie aan NRC. „Fosforzuur is het hoofdingrediënt van roestverwijderaars. Het reageert sterk met ijzeroxide, oftewel roest, tot ijzerfosfaat en water.” IJzerfosfaat is een bruin poeder dat niet oplost in water (of in cola).

„Cola bevat ook koolzuur en citroenzuur, en die kunnen ook reageren met roest”, vervolgt Meijer. „Maar fosforzuur is een veel sterker zuur. Dat maakt dat het ijzeroxide het liefst – dus het eerst – met fosforzuur reageert.”

Andere frisdranken werken ook, maar slechter en trager. De pH (zuurgraad) van cola is 2,5; die van Fanta en Sprite ligt rond de 3, en die van vruchtensappen rond de 3,5. Al die dranken bevatten ook nog eens nauwelijks fosforzuur.

Cola werkt wat dat betreft dubbel goed: het is én heel zuur, én heel rijk aan fosforzuur.