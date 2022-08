Geomagnetische storm verstoort mogelijk navigatie- en communicatieapparatuur

Een geomagnetische storm, je merkt er zelf niets van, maar navigatie- en communicatieapparatuur mogelijk wel.

Michiel Brentjens, radio-astronoom bij Astron legt aan de NOS uit wat een geomagnetische storm is. "Er waait gas in de ruimte met een snelheid van meer dan honderden meters per seconde. Die snelheid varieert, maar is veel sneller dan op aarde. Er vinden explosies plaats op de zon. De aarde krijgt dan te maken met een snelle windstroming die van de zon afkomt. Daardoor komen er waarschijnlijk schokgolven bij de aarde aan en kunnen er zogeheten geomagnetische stormen ontstaan."

Dat kan tot storingen leiden van bepaalde apparatuur. "Er is een mogelijkheid dat bij communicatiemiddelen van militairen of van scheep- en luchtvaart verbindingen wegvallen of niet tot stand kunnen komen voor een beperkte tijd", aldus Brentjens. Ook wordt gps mogelijk minder nauwkeurig. "De gps zal dan niet totaal wegvallen, maar het lijkt of je naast de weg rijdt terwijl je wel op de weg bent." Dat gebeurt waarschijnlijk vandaag niet, maar in februari verloor SpaceX nog veertig net gelanceerde satellieten door een zonnestorm.