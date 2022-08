Spinnen vertonen kenmerken van REM-slaap: dromen spinnen net als mensen, katten en honden?

Duitse en Italiaanse wetenschappers ontdekten dat springspinnen bewegen met hun ogen, hun pootjes krullen en ongecontroleerde bewegingen maken tijdens het slapen. Dit gedrag is typerend voor de REM-slaap, de fase waarin mensen en andere zoogdieren levendige dromen hebben.

De springspin werd uitgekozen voor het onderzoek omdat hij in tegenstelling tot veel andere spinnensoorten wél beweegbare ogen heeft en daarnaast doorzichtig is op jonge leeftijd. Zo konden de oogbewegingen in de 'Rapid Eye Movement'-fase 's nachts met infraroodcamera's goed worden opgemerkt.

Het brein is erg actief tijdens de REM-slaap, terwijl de skeletspieren helemaal of grotendeels verlamd zijn. Bij sommige mensen gebeurt dit niet, waardoor ze gaan slaapwandelen.

Het is de eerste keer dat onderzoek naar REM-slaap wordt gedaan bij spinnen. Het meeste onderzoek werd tot nu toe bij zoogdieren en vogels uitgevoerd, vanwege de beweeglijkheid van de ogen. Het is niet gezegd dat spinnen net als mensen in een droomwereld terechtkomen, maar de gelijkenissen met onze REM-slaap zijn frappant te noemen. Mogelijk ervaren spinnen de dromen 'via vibraties'.