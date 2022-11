Nieuwe wetenschappelijke termen bedacht voor gigantische getallen met 27 en 30 nullen

De getallen die wetenschappers nodig hebben om hoeveelheden data aan te duiden, worden steeds groter. Een terabyte (1000 gigabyte of 1.000.000.000.000 byte) is vaak nog we nul bekend, maar daarboven wordt het voor velen mistig.

Tera is dus een voorvoegsel bij een getal met 12 nullen en zo hebben ze ook namen bedacht voor getallen tot 24 nullen (yotta). Het is ongelooflijk, maar er zijn praktische toepassingen waarbij getallen tot 30 nullen worden gebruikt. Dus was het de hoogste tijd om twee nieuwe termen in het leven te roepen.

Een getal met 27 nullen heet vanaf nu ronna en de term voor een getal met 30 nullen is quetta. "We willen voorkomen dat er een wildgroei aan termen ontstaat", zegt Gert Rietveld van het Nationaal Metrologisch Instituut tegen Editie NL. "Grote datagebruikers als Google en Amazon waren al hun eigen termen aan het verzinnen voor grote getallen, dat wilden wetenschappers voorkomen."

De eerste harde schijf met een quettabyte aan opslagruimte zal niet direct van de band rollen. Wiskundeleraar Menno Lagerway legt uit: "Dit soort grote getallen heeft niemand thuis nodig. We gebruiken ze in de wetenschap of als je werkt met hele grote data. Wetenschappers gebruiken die forse getallen vaak afgekort: bijvoorbeeld 10 tot de macht 30."

"Een uniform taalgebruik is handig want het is nu erg verwarrend. In Amerika is een biljoen bijvoorbeeld een miljard", zegt Rietveld. "De laatste keer dat deze lijst een update kreeg was in 1991, dus we kunnen weer even vooruit. Al groeien de getallen met de huidige technieken wel snel.

Dit zijn de voorvoegsels voor de grote getallen: