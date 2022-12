Meteoriet brengt twee unieke mineralen mee naar de aarde

Elaliet en elkinstantoniet, zo zijn de twee nieuwe mineralen gedoopt die Canadese wetenschappers aantroffen in de meteoriet El Ali. Die werd twee jaar geleden gevonden in Somalië.

De meteoriet weegt maar liefst 15 ton. Het is daarmee de achtste grootste meteoriet die ooit op aarde is gevonden. Hij is El Ali genoemd naar de Somalische vindplaats. In de meteoriet bleken zeker twee, mogelijk drie, compleet nieuwe mineralen te zitten.

“Meestal kost het veel tijd om te achterhalen of het om nieuwe mineralen gaat, maar deze werden al op de allereerste dag van de analyses opgemerkt”, aldus onderzoeker Chris Herd van de Universiteit van Alberta. Hij noemt de ontdekking 'Fenomenaal'.

De reden dat de mineralen zo snel ontdekt en benoemd konden worden is dat ze al eens toevallig op synthetische wijze tot stand zijn gekomen.