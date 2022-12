Is Kerstmis een uitvinding van de Romeinen?

Het was een feestdag die rond 25 december in het ouderlijk huis werd gevierd. Een tijd voor feesten, welwillendheid, vrijgevigheid voor de armen, het uitwisselen van geschenken en het versieren van bomen. Maar het was geen kerst. Dit was Saturnalia, het heidense Romeinse winterzonnewendefestival. Is Kerstmis afgeleid van de heidense Saturnalia?

Saturnalia heeft een rivaal als voorloper van Kerstmis: het festival van dies natalis solis invicti , 'geboortedag van de onoverwonnen zon'. Met zijn oorsprong in Syrië en de monotheïstische cultus van Mithras heeft sol invicta zeker overeenkomsten met de aanbidding van Jezus.

Kan allebei verder gegaan zijn als Kerstmis. We weten het niet. Feit is dat de langste nacht in veel culturen werd gevierd, vanwege de terugkeer, wedergeboorte, van de zon.

Maar omdat niet valt te bewijzen dat het kerstverhaal een bestaand feest heeft gekaapt, maar je best denken dat Kerstmis niks van heidense feesten te maken hebt, als je wilt.